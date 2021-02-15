تفقد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين، مصنع الخميرة التابع للمجمع الوطني للصناعات الغذائية "أغروديف" والمتوقف عن النشاط منذ عام 2002.في إطار زيارته لولاية ڨالمة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد وقف الوزير على الأسباب التي أدت إلى توقف نشاط هذا المصنع الذي من شأنه تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة وخفض فاتورة استيرادها. وشدد آيت علي براهم، في هذا الإطار، على ضرورة دراسة الحلول الممكنة لإعادة بعثه في أقرب الآجال.