أمر اليوم قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بتبسة، بإيداع الأستاذ الثانوي المتورط في الاعتداء على مشرف تربوي الحبس المؤقت.

وقد فتحت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الشريعة تحقيقا في وقائع هذه القضية والتي تتعلق بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتي راح ضحيتها مشرف تربوي عامل على مستوى ثانوية أثناء مزاولة مهامه داخل ذات المؤسسة.

وعلى إثرها، تلقت قاعة الإرسال لأمن الدائرة، نداء استغاثة مفاده وقوع شجار بأحد المؤسسات التربوية للتعليم الثانوي بمدينة الشريعة، ليتم فور تلقى الإرسال التنقل إلى عين المكان أين تم معاينة الضحية مصاب بأداة حادة في أماكن مختلفة من جسمه، مما استوجب نقله على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.

وليتم توقيف المشتبه فيه الذي عثر بحوزته على سلاح الجريمة (سلاح أبيض) وتحويله إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورط أمام العدالة لدى محكمة الشريعة التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بالإيداع في قضية جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. في انتظار استكمال مراحل التحقيق وجدولة القضية للمحاكمة.