كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، عن تدخل أعوان الوحدة الثانوية الأخضرية في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، من أجل حريق داخل مقر بلدية الأخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

وأفاد ذات البيان أنه تم إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية بعد أن سخرت شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف و 10 عناصر للحماية المدنية.

وقد خلف الحريق احتراق كلي لمكتب أمانة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

هذا و قد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق خاصة وأن المكان به تجهيزات جديدة ومجهز بوسائل الإطفاء.