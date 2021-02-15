تحدث عمر بلعطوي مدرب مولودية وهران عن قدوم خير الدين مضوي و علق على بقائه للعمل سويا أو مغادرته قائلا :" تعيين ماضوي هو قرار الإدارة ولا دخل لي فيه، هو تقني وجاء ليقدم الإضافة فمرحبا به ، قراري بالبقاء أو المغادرة لن أتسرع فيه ولم أفصل فيه في الوقت الراهن".

وأضاف :" مضوي قال لي نحن الاثنان نشغل منصب واحد ، سنعمل بالتعاون مع بعضنا البعض لكن سنرى الأمور ونوضحها مع عودة رئيس الفريق."

من جهته أبدى ماضوي استعداده للعمل مع بلعطوي وكشف في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للنادي على الفايسبوك :" أولا أنا سعيد بتواجدي في وهران بالخصوص وسط فريق بحجم مولودية وهران وهنا اليوم لتأكيد التحاقي به إلى غاية نهاية الموسم " وأردف :" لا يوجد لدي أي مانع للعمل مع بلعطوي فهو صديق منذ زمان ، وكان بجانب الفريق وقت الشدة ، هو ابن النادي وشرف لي العمل معه ومع رضا عاصمي وبوعزة كذلك".