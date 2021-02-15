التحق نادي بيشكتاش الذي يلعب له الدولي الجزائري رشيد غزال بصدارة البطولة التركية لكرة القدم، اليوم الإثنين، بعد تغلبه على نادي غينسليربيلجي بنتيجة 3-0.

وعرفت المواجهة تسجيل غزال لأول أهدافه في الدوري التركي بطريقة عالمية بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

بهذه النتيجة تتقاسم النسور السوداء صدارة الدوري التركي مع قطبي اسطنبول الآخرين غالاتاسراي وفنربخشة برصيد 51 نقطة بعد إجراء 25 جولة.

ويتألق غزال بشكل ملفت منذ التحاقه ببشكتاش في بداية الموسم متصدرا ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة في الدوري برصيد 10 تمريرات.