سجلت الجزائر 183 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 169 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 110.894 شخص، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 77.168 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2943 حالة.

وأشار الدكتور فورار أن 20 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.