أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، رسميا، مغادرة اللاعب عبد المومن جابو الفريق.

وأكدت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي في "الفايسبوك" الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مؤكدة أن فسخ العقد الذي يربط جابو بالفريق كان بالتراضي بين الطرفين.

وانضم "موموش" إلى المولودية العاصمية شهر جوان 2019 قادما من وفاق سطيف، ولم يقدم الآداء المأمول من طرف الجماهير العريضة للعميد، كما أن الإصابات أثرت كثيرا على مسيرة جابو مع "الشناوة".