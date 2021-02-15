قامت الخطوط الجوية الجزائرية بإجراء بعض التعديلات في برنامج الإجلاء الخاص بالجزائريين القادمين من فرنسا، حسبما أفادت اليوم الإثنين الشركة في بيان لها.

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة في حسابها الرسمي على "تويتر" فإن التعديل يخص رحلات الإجلاء المبرمجة من مطار "أورلي" التي سيتم تحويلها إبى مطار "شارل ديغول".

وأضاف البيان أنه بناء على غلق المحطة رقم 4 بمطار أورلي فإن عملیات الإجلاء ستتم من المحطة رقم 2 بمطار شارل ديغول وذلك بتاريخ 16 فیفري الجاري.