أقدم اليوم الاثنين سكان حي السكن التطوري في مرتفعات هضبة الزرامنة ببلدية سكيكدة، على شل الحركة على مستوى المحول الكائن بمدخل المدينة، حيث قطعوا الطريق بالحجارة والمتاريس للفت انتباه السلطات المحلية لبلدية سكيكدة، بالوضعية الصعبة التي يشهدها الطريق الرئيسي للحي والذي حسبهم يعرف تدهورا كبيرا يصعب اجتيازه، الأمر الذي بلغ حسب المحتجين إلى عدم تمكن سيارة إسعاف من الوصول إلى الحي من أجل نقل مريض وجنازة نقلت على الأكتاف بسبب وضعية الطريق التي يرفض حتى أصحاب حافلات النقل العمل عليه.

المحتجون يؤكدون أنهم سبق لهم وأن رفعوا هذا الانشغال إلى السلطات المحلية لأكثر من مرة لكن لم يحصدوا سوى الوعود التي لم تجسد على أرض الواقع، رافضين فتح الطريق حتى حضور السلطات المحلية، التي حسبهم تهربت من مواجهة المحتجين.

ورغم تعيين أربعة ممثلين عنهم من أجل رفع مطالبهم للمسؤولين بالولاية صمم المحتجون على عدم فتح الطريق في وجه الحركة على هذا المحور الذي يعرف حركة واسعة للشاحنات والمركبات.

من جهتهم، سكان قرية أحمد سالم ببلدية كركرة غرب سكيكدة قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 85 بالحجارة وجذوع الأشجار والعجلات المطاطية مطالبين بتوفير الغاز والمياه الصالحة للشرب والتنمية بشكل عام، وقد تم فتح الطريق بعد وعود من السلطات المحلية التي استقبلت ممثلين عن المحتجين.