أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، مغادرة المدرب مزيان إيغيل للعارضة الفنية للفريق.

وجاء إعلان الخبر على الصفحة الرسمية للنادي البشاري الذي أكد أن فسخ العقد الذي يربط الطرفين كان بالتراضي.

وشكرت إدارة شبيبة الساورة المدرب إيغيل على العمل الذي قدمه مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته المهنية.

ولم يذكر بيان نادي الجنوب أسباب مغادرة إيغيل خاصة وأن النتائج في بداية هذا الموسم إيجابية، حيث تحتل الشبيبة المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة، بعدما خاضت 12 مقابلة فازت في 7 منها، تعادلت في 2 وخسرت 3 لقاءات.