كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الاثنين بقالمة، أن مصالحه الوزارية منحت لحد الآن 9 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات موضحا أن "العملية ما تزال مفتوحة" وأن عدد الرخص الممنوحة "قابل للارتفاع".

وأوضح الوزير خلال تنشيطه ندوة صحفية ضمن برنامج زيارة العمل والتفقد للولاية أن "عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني ولا بعدد معين من الوكلاء"، مضيفا بأن "العملية مفتوحة لكل القادرين على الإلتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط".

وذكر الوزير آيت علي براهم بأن الحاصلين على هذه الرخص المؤقتة مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي الذي يمكنهم من استيراد السيارات، مضيفا بأنه لا يمكن إجبار الوكلاء المعتمدين على جلب السيارات في "تاريخ محدد" وإنما يكون ذلك حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.

وكان المسؤول الاول للقطاع قد أكد اليوم الأحد في حوار مع مجلة "إنجازات"، أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم "الكشف عنها قريبا" للرأي العام، وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم الذين استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.