نظم عدد من سكان حي السلام بقصر تولولين في بلدية انزجمير التي تبعد عن مقر ولاية أدرار بنحو 90 كلم وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم أمام مقر البلدية على خلفية ما أسموه تماطل مصالح البلدية في توزيع القطع الأرضية المخصصة لسكان حي السلام والمقدرة بـ64 قطعة أرضية، حيث تم اختيار موقع التجزئة منذ سنوات ولكن بسبب عملية التماطل لم تتم عملية التوزيع على المستحقين حتى الآن كما يقول هؤلاء.

وبحسب السيد "ب.عدو" رئيس جمعية حي السلام فإن هذا الاحتجاج جاء جراء عدم احترام مصالح البلدية للاتفاق الذي يقضي بتوزيع القطع الأرضية الريفية على المستحقين من سكان الحي خلال أيام، غير أن هذه الأخيرة أخلت بوعدها.

ويطالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات الولائية لحل هذا المشكل قبل تصعيد الاحتجاج بمشاركة كل سكان حي السلام.