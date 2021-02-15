تم اليوم الأحد بولاية الجلفة إجلاء تلميذ تعرض لحروق من الدرجة الثانية بواسطة مروحية لتحويله لمستشفى بالجزائر العاصمة، حسب ما علم بعين المكان من رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية المحلية للحماية المدنية النقيب خليلي مختار.

ويتعلق الأمر بتلميذ يبلغ من العمر 16 عاما تعرض لحروق من الدرجة الثانية على مستوى كامل جسمه وذلك بمؤسسة تربوية بمدينة الإدريسية (100 كيلومتر غرب الولاية).

وأشرف والي الولاية جيلالي دومي على عملية نقل الطفل من مستشفى الإدريسية على متن سيارة الإسعاف باتجاه الملعب البلدي الذي حطت به المروحية بطاقمها الطبي، كما أمر بنقل والد الضحية مع ابنه لمرافقته في علاجه بالجزائر العاصمة.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للوقوف على ظروف إصابة الضحية وفك لغز هذا الحادث الذي هز مدينة الإدريسية.