سلطت على المدير العام لجمعية عين مليلة الهادي بن سيد عقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر، منها واحد مع وقف التنفيذ (المنع من دخول الملعب وغرفة تغيير الملابس) "لمساسه بالكرامة والشرف"، خلال المباراة خارج الديار، أمام اتحاد الجزائر، لحساب الجولة الـ13 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الاثنين.

كما عاقبت لجنة الانضباط في اجتماعها اليوم، بإيقاف أربعة لاعبين لمباراة واحدة ودفع غرامة بـ000 30 دينار، بسبب " الاحتجاج على قرار" وهم: خذير صفيان (اتحاد بلعباس)، عبد القادر كايبو (شبيبة الساورة)، تهامي سبعي (أهلي برج بوعريريج) ومحمد مفتاح (نصر حسين داي).

من جهة أخرى، غرم أهلي برج بوعريريج مرتين: بـ 000 50 دينار بسبب "سوء التنظيم" و000 20 دينار لـ"غياب المدرب عن الدكة".

كما سيدفع أولمبي المدية هو الآخر، غرامة مالية تقدر 000 50 دينار لـ" لسوء التنظيم".