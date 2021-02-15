قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي قبل مباراته الهامة أمام مضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، يوم غد الثلاثاء: "أنا ممتن جدا لهذه المساندة. أدعوكم لعدم القلق"، واضعا بذلك حدا للتكهنات بشأن احتمال رحيله عن حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.



وأضاف: "الشائعات عن استقالتي أو التوقف لفترة عن التدريب كلها غير صحيحة. لا أحتاج لفترة راحة. الكل يعرف مدى صعوبة الظروف التي نمر بها لكنها لم تكن مجرد ثلاثة أسابيع. كانت أطول من ذلك".



وأوضح: "أعمل منذ 30 عاما في كرة القدم.. لا داعي للقلق. اللحية تزداد شيبا ولا أنام كثيرا لكني مفعم بالطاقة".



وأرجع المدرب الألماني سبب تراجع نتائج ليفربول مؤخرا إلى الأخطاء الفردية أكثر منها تراجع الأداء الجماعي وقال إن الفريق مفعم بالثقة قبل مواجهة لايبزيغ غدا، في مباراة نقلت إلى هنغاريا بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وأضاف: "الحالة المزاجية جيدة. نحن مستعدون للمواجهة.. بالطبع لا نشعر بالسعادة لوجودنا في المركز الرابع في الدوري الممتاز وبحصولنا على 40 نقطة فقط. لكننا سنجد حلا لهذا الموقف".



وأشار كلوب إلى أن لاعب خط الوسط نابي كيتا عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل لكنه لن يسافر مع الفريق إلى المجر.