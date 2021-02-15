شهدت أمسية اليوم الإثنين، الإقامة الجامعية قبال عائشة، حادثة مأساوية تمثلت في سقوط طالبة جامعية من الطابق الثالث من خلال النافذة المطلة على الساحة الخارجية.



وحسب ما علمته "الخبر" فإن الحادثة وقعت في حدود الساعة التاسعة والنصف من أمسية اليوم، اين كانت الطالبة تتحدث لزميلتها التي تقطن بالطابق الثاني عبر النافذة لتهوي بنفسها من الطابق الثالث إلى الأرض، لتتسبب هذه السقطة في جروح على مستوى الوجه ما أدى إلى نزيف دموي لا تزال اثاره على مكان السقوط.



هذا وقد تدخل أعوان الأمن لنقل الطالبة المصابة عبر سيارة الإسعاف التابعة للإقامة إلى استعجالات محمد بوضياف بوسط المدينة .