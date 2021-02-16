تحصل أحد عشر محبوسا يوم 09 فيفري 2021، على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) في تخصص قانون الأعمال وذلك بعد التنسيق بين مؤسسة إعادة التربية والتأهيل أولاد جلال (بسكرة) وجامعة التكوين المتواصل فرع بسكرة.

وأفاد بيان وزارة العدل على حسابه الرسمي في "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء، "أن جميع هؤلاء الطلبة المحبوسين تحصلوا على علامات من 16 على 20 إلى 16.5 على 20" وأضاف ذات المصدر، أن الطلبة ناقشوا مذكرات التخرج التي كانت عناوينها كالآتي: التزامات البائع والمشتري في عقد البيع، إجراءات التفتيش وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، أحكام الغرامات التهديدية في التشريع الجزائري، دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية.

للإشارة فإن هذه العملية تدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل وجامعة التكوين المتواصل.