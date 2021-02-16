وقع خمسة متعاملين في قطاع الطاقات المتجددة على بروتوكول اتفاق لتطوير مشترك لمشاريع الطاقة الشمسية في الجزائر، حسب بيان لنادي "إينرجيا"، مجموعة تفكير متخصصة في هذا المجال.

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بشركات "زرغون غروب" و"أس.بي.أس" و"ميلتاك" و"أوزغون" و"نيرتا سولار الجزائر" (مشروع شراكة جزائري-إسباني) التي رسمت هذا التحالف من خلال بروتوكول اتفاق وقع بالجزائر العاصمة.

ويمثل هؤلاء المتعاملين حسب البيان، كافة سلسلة قيم مشروع الكهروضوئية والهندسة وتوريد العتاد اللازم (الألواح، الهياكل الحاملة، ...) المتوفرة محليا ودوليا، مرورا بالهندسة المدنية والبناء، يضيف ذات المصدر، مشيرا إلى أن هذه الشركات ذات المهن المتكاملة، "تحوز على الخبرة الضرورية لبناء محطة شمسية".

ويكرس بروتوكول الاتفاق "مسعى مشترك يهدف إلى إبراز الإمكانيات الصناعية والهندسية التي تزخر بها بلادنا من جهة والاستجابة للتوجيهات الواضحة الصادرة عن السلطات العمومية من حيث الانتقال والأمن الطاقويين من جهة أخرى".