توفي 14 شخصا وأصيب 1158 آخرون بجروح في 978 حادث مرور وقعت على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 07 إلى 13 فبراير الجاري،حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية سطيف بوفاة 02 شخصين وجرح 48 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 39 حادث مرور.

من جهة أخرى، نفذت وحدات الحماية المدنية 985 تدخل سمح بإخماد 625 حريق، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بـ 4574 تدخل لتغطية 4008 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 290 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 232 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1568 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 329 سيارة إسعاف و126 شاحنة مضخة.