أصدر مجلس قضاء أم البواقي نداء للمواطنين لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة على خلفية انتحال أحد الأشخاص لصفة نائب عام لدى مجلس قضاء أم البواقي و احتياله على عدة أشخاص.

جاء في بيان لذات المجلس، اليوم الثلاثاء أنه "عملا بأحكام المادة 17 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية بمحكمة عين البيضاء مجلس قضاء أم البواقي، تعلم الجمهور أن شخصا يدعى مزاوي فاتح جار البحث عنه على خلفية انتحاله لصفة نائب عام لدى مجلس قضاء أم البواقي والاحتيال على العديد من الأشخاص موهما إياهم باستعمال نفوذه لتوظيفهم و إيجاد مناصب عمل لهم".

وأضاف ذات البيان الذي تضمن صورة الشخص المبحوث عنه المكنى "بابي"، أن نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء توجه نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية احتيال أو نصب من طرف الشخص المبحوث عنه أن يتقدم إلى نيابة الجمهورية قصد تقييد شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.