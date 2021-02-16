تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية بأمن ولاية ڤالمة، من حجز 3 كلغ و195 غرام من الزئبق الأبيض الفضي، اليوم الثلاثاء حسب بيان صادر عن أمن الولاية.

وأضاف المصدر أن هذه "العملية تندرج في إطار مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، إذ أسفرت عملية البحث والتحري عن توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 33 سنة مقيم بوهران، كان على متن مركبة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالشطر التاسع ببلدية عين بن بيضاء بإقليم ولاية ڤالمة، فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه وبشأن المركبة تم ضبط قارورتين بلاستيكيتين بهما مادة الزئبق الأبيض الفضي بوزن قدره 03 كلغ و195 غرام . على الفور تم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة، بعد حجز ما تم العثور عليه، فتح تحقيق في القضية كون ضده ملفا قضائيا عن فعل: حيازة، ونقل مواد كيميائية حساسة خطيرة ومحظورة (الزئبق الأبيض الفضي) لغرض المتاجرة، قدم المشتبه فيه أمام محكمة بوشڤوف بتاريخ اليوم ذاته".