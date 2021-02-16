تعود سهرة اليوم إثارة ومفاجآت منافسة دوري رابطة أبطال أوروبا، أين يحتضن ملعبا "الكامب نو" و" بوشكاش" بالعاصمة المجرية بودابست لقاءين في القمة بين نادي برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان، فيما يلعب ليفربول الإنجليزي ضد "لايبزيغ" الألماني على أرض محايدة بسبب غلق الحدود الألمانية، في لقاء مفتوح بينهما.

ناديا " البلوغرانا" و" البياسجي" يقصان شريط الدور السادس عشر من المسابقة ويسعى الطرفان المثقلان بهموم الغيابات بسبب الإصابة إلى حسم نتيجة لقاء الإياب من خلال الفوز وتعبيد طريقهما إلى الدور ربع النهائي قبل مواجهة العودة والتي تكون عادة صراعا محتدما بين أحد قطبي الكرة الإسبانية والفرنسية.

في المباراة الثانية يبحث ليفربول عن تحقيق فوز مريح خارج الديار وتأمين مباراته الثانية بملعب الأنفيلد، ويصطدم " الريدز" هذه المرة بمنافس ألماني عنيد اسمه "لايبزيغ"، فالمدرب يورغن كلوب لا يريد أي نتيجة غير الفوز لتجنب تعقيد مهمة زملاء محمد صلاح خلال لقاء العودة.

وتبدو الحظوظ متساوية بين الطرفين فليفربول يريد إنقاذ موسمه أما لايبزيغ يعرف جيدا أن رابطة أبطال أوروبا لا تعترف بمنطق الكرة دائما التي يسيل فيها العرق باردا في بعض الصراعات المحتدمة.