أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية التعجيل بالتطعيم الآن، وذلك بعد ظهور طفرات متحورة لفيروس كورونا "كوفيدـ19"، في إقليم شرق المتوسط.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها المنظمة، فإن 13 دولة في الإقليم الذي يضم دولا عربية، أبلغت عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة على الأقل من التحورات الثلاثة الجديدة لفيروس كورونا التي أبلغ عنها عالميا، ومنها التي قد تكون معدلات سريانها أعلى، حيث ترتبط بعض هذه التحورات الجديدة بزيادة العدوى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي "إنه حتى اليوم أعطي أكثر من 6.3 مليون جرعة من لقاحات "كوفيدـ19" إلى أشخاص في 12 بلدا من بلدان الإقليم، ولكننا نشعر بقلق بسبب هذه الطفرات الجديدة التي قد تؤثر على الاستجابة للقاحات".

وأضاف "يمكن أن تؤثر الطفرات على الاستجابة للقاحات، وعلينا أن نستعد لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة، ويسلط هذا الوضع الضوء على ضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد قبل أن يتعرضوا للتحورات الجديدة للفيروس". للإشارة فإن محققين في بعثة منظمة الصحة العالمية بحثوا في أصول فيروس "كورونا" في الصين ووجدوا أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019 مما كان يعتقد سابقا، حيث وجدت البعثة عدة علامات على انتشاره في عام 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول، وكان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر2019 .