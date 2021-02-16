شهدت مدينة خراطة في ولاية بجاية، اليوم الثلاثاء، مسيرة شارك فيها الآلاف من المواطنين في الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

وعرفت المسيرة التي جابت شوارع المدينة مشاركة متظاهرين من عدة ولايات إضافة إلى بعض الوجوه المعروفة بنشاطها في الحراك الشعبي.

وكان سكان مدينة خراطة قد خرجوا في مظاهرات حاشدة في 16 فيفري 2019 ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق قبل أسبوع من اندلاع الحراك الشعبي الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة في كرسي الرئاسة.