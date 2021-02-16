كشف المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات إلياس رحال، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تتراوح بين 3 و3.5 في المائة حاليا.

وأوضح المسؤول، خلال يوم برلماني حول "فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالجزائر وإستراتيجية التلقيح" بمجلس الأمة، أن الجزائر عرفت ذروتين لجائحة كورونا منذ بداية انتشاره في البلاد أواخر شهر فيفري 2020. وأضاف رحال أن الموجة الأولى كانت بين 18 و25 جويلية 2020 وعرفت دخول 11263 مصابا بالفيروس إلى مستشفيات الوطن، فيما انخفض العدد إلى 8110 مريضا في الموجة الثانية التي كانت بين 22 و28 نوفمبر 2020.

وأرجع المتحدث هذا الانخفاض إلى تزايد حالات الاستشفاء المنزلي مقارنة مع بداية ظهور الجائحة، مضيفا أن الموجة الأولى عرفت انتشار الفيروس في كل ولايات الوطن، فيما تركز في 15 ولاية خلال الموجة الثانية. وفيما يخص نسبة الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" فقد انخفضت من 14 في المائة في بداية انتشار الوباء إلى ما بين 3 و3.5 في المائة حاليا، وهي النسبة العالمية - حسب نفس المتحدث- الذي أضاف أنه تم توفير 1500 سرير في مصالح الإنعاش المختلفة بالوطن.