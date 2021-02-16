تحادث وزير التجارة كمال زريق، اليوم الثلاثاء، مع سفير الجمهورية التونسية بالجزائر رمضان الفائض، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون التجاري القائم بين البلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتناول هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي "العلاقات الممتازة التي تربط الجزائر بتونس في عديد المجالات"، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا السياق، أكد رزيق ضرورة أن تنعكس هذه العلاقات على حجم المبادلات التجارية البينية من خلال تبادل السلع وتصديرها عبر المعابر الحدودية البرية. كما دعا وزير التجارة الجانب التونسي إلى العمل والتنسيق المشترك بتفعيل مجلس الأعمال بين الطرفين وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين بين البلدين باستعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

ومن جانبه رحب السفير التونسي بكافة أشكال الشراكة المثمرة القائمة على مبدأ رابح-رابح مبديا استعداد بلاده لتوسيع الشراكات بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين، وفق لذات البيان.