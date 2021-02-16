أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ببومرداس بشبكة إجرامية وطنية يمتد نشاطها إلى خارج الوطن ومتخصصة في ترويج مواد صيدلانية مقلدة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء المجموعة الإقليمية لهذه الهيئة الأمنية.

وأوضحت المكلفة بخلية الاتصال بهذا الجهاز بالولاية، الملازم الأول كاميليا قونان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بعاصمة الولاية،

تمكنت من تفكيك شبكة وطنية متكونة من عنصرين، متخصصة في ترويج مواد صيدلانية

مقلدة ببومرداس وعبر الوطن ويمتد نشاطها إلى خارج الوطن".

وتم تفكيك هذه العصابة وتوقيف عنصريها بعد تكثيف عمليات البحث والتحري التي مكنت من رصد مكان نشاط هذه العصابة والتعرف على هوية عنصريها والوسيلة المستعملة في عملية تنقلهم لترويج هذه المواد، وكان بحوزتهما أزيد من 1.020 كبسولة دواء مقلد، استنادا إلى الملازم الأول كاميليا قونان.

وكشفت التحريات المعمقة أن هذه الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب كميات كبيرة من المواد الصيدلانية المقلدة وإدخالها إلى أرض الوطن عبر حدود كل من دولتي ليبيا وتونس عبورا بولاية حاسي مسعود ليعاد ترويجها مرة ثانية بداخل الوطن.

وعلى إثر ذلك تم اقتياد الموقوفين إلى مقر فصيلة الدرك الوطني بالولاية لمواصلة التحقيق في انتظار مثولهما أمام الجهات القضائية المختصة من أجل استكمال التحقيق و المحاكمة.