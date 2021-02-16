اجتمع رئيس شبيبة الساورة السيد محمد زرواطي صبيحة اليوم باللاعبين، قبل الشروع في الحصة التدريبية بملعب 20 أوت، أين عبر لهم عن عدم رضاه على مستوى الفريق.

ووفق الصفحة الرسمية لنادي " نسور الجنوب "على الفايسبوك فإن مستوى الفريق بدأ في التراجع وفقد طريقة لعبه التي كانت تميزه في وقت سابق.

نفس المصدر أكد أن زرواطي العائد مؤخرا لرئاسة الفريق وصف شبيبة الساورة بـ" كوشمار" الأندية المحلية والدولية.

زرواطي ختم كلامه بلهجة شديدة وتحدث عن مستقبل الفريق، حيث طالب اللاعبين بنسيان الجولات الماضية والتركيز على ما تبقى من عمر المنافسة و إعادة هيبة ملعب 20 أوت، من خلال تقديم نسوج كروية جميلة وتحقيق نتائج إيجابية بداية من لقاء أولمبي الشلف هذا السبت خارج الديار.