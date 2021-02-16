أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى الجزائر التي كانت مقررة يومي 21 و 22 فبراير إلى موعد لاحق "لأسباب طارئة و خاصة".

و جاء في بيان لـ "الفاف" على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت: "لأسباب طارئة و خاصة،تم تأجيل زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إلى موعد لاحق".

و كانت الفاف قد اعلنت، مساء امس، الاثنين عن قيام جياني إنفانتينو بزيارة رسمية الى الجزائر يومي الأحد و الإثنين القادمين.

و أوضحت الـ"فاف" في بيانها ان هذه الزيارة التي تدخل في اطار "التقارب مع الجمعيات العضوة" كانت ستسمح لـ"رئيس الـ"فيفا" بالتباحث مع الرسميين في كرة القدم الجزائرية حول ترقية قيم و تطوير اللعبة الأكثر شعبية".

للتذكير، فإن جياني إنفانتينو كان قد زار الجزائر في نوفمبر 2015 حينما كان يتولى منصب الأمين العام للاتحاد الاوروبي لكرة لقدم (يويفا) في اطار حملته لانتخابات رئاسة الفيفا.