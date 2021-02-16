استأنفت عدة مؤسسات ثقافية بولاية تيزي وزو نشاطاتها جراء قرار السلطات العمومية القاضي بإعادة فتح بعض الفضاءات الثقافية والترفيهية التي تم غلقها بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت دار الثقافة مولود معمري بالمناسبة استئناف ورشاتها البيداغوجية ابتداء من أول مارس المقبل، مع افتتاح التسجيلات انطلاقا من اليوم على مستوى ملحقاتها بتيزي وزو وعزازقة.

ويتعلق الأمر بإعادة تنشيط حوالي 60 ورشة مع خفض عدد الأماكن على مستواها، سيما الورشات الأكثر استقطابا للشباب، على غرار ورشات الموسيقى و الرسم والرقص، "طبقا للبروتوكول الصحي الوقائي"، وفق ما أوضحته لوأج المكلفة بمصلحة التنشيط والورشات على مستوى دار الثقافة مولود معمري، احلام حموتان.

كما أعلن القائمون على المسرح الجهوي كاتب ياسين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن إطلاق ثلاث ورشات تكوينية في فنون المسرح، حيث توجه ورشة للأطفال وورشات أخرى للشباب، في حين تم تخصيص ورشة في الرقص الكلاسيكي لفائدة الفتيات التي تترواح أعمارهن من 7 إلى 15 سنة.

ويقوم مختصون في الميدان بتاطير هذه الورشات المبرمجة يومي الجمعة والسبت، على أن لا يتجاوز عدد المشاركين في كل مجموعة ال15 شخصا، في إطار التدابير الوقائية ضد فيروس الكوفيد -19.