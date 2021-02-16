سجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 111.069 حالة.

و أشارت اللجنة العلمية إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2945 وفاة.

و كشف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة عن تسجيل 162 حالة تعافي من الفيروس، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس إلى 76.330 حالة.