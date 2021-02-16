أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزغاية (شمال الشلف) بعصابة مختصة في التنقيب عن الآثار والذهب بطرق مخالفة للقانون، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لخلية الإعلام والاتصال لهذا الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوزغاية أوقفت ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و66 سنة ينشطون ضمن عصابة مختصة في التنقيب عن الآثار والذهب والكنوز، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس وهم يقومون بحفريات في منطقة "الجعافرية" التابعة لإقليم بلدية بوزغاية.

واستنادا لذات المصدر، تمت العملية على إثر معلومات تحصلت عليها الفرقة المختصة تفيد بتواجد غرباء عن المنطقة يقومون بعملية الحفر والتنقيب عن آثار وكنوز ببقعة "الجعافرية" ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس.

كما أسفرت هذه العملية عن حجز جهاز للكشف عن المعادن و أدوات حديدية حادة خاصة بالحفر و سلسلة نحاسية موصولة بخرطوم نحاسي و أسلاك معدنية نحاسية, بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل لتنقل أفراد هذه العصابة.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم حجز المحجوزات و تقديم الموقوفين الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.