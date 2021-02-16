ترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا حضره إطارات الوزارة، تم فيه التطرق لعدة ملفات تخص القطاع وعلى رأسها الأمن الطاقوي.

وتابع الوزير مدى تقدم برنامج التقليص التدريجي لاستيراد الوقود بما فيه المازوت والحد النهائي من استيراد البنزين والمبرمج في نهاية الرباعي الأول لهذه السنة، حيث نبه الوزير عطار إلى "ضرورة احترام الرزنامة الزمنية الموضوعة لذلك".

وتابع الوزير عطار أيضا عرضا تطرق فيه الإطارات المركزيون إلى عملية التنسيق الجارية لإزالة العوائق البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع والتي تمت المباشرة فيها من طرف لجنة مختصة بتوجيه سابق من الوزير.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المحكم مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لإنشاء مؤسسة مختصة في هذا المجال.

وبهذا الخصوص، تم تقديم عرض حول "عملية تحويل أحد الشركات التابعة لقطاع الطاقة نحو قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والذي هو في الرتوشات الأخيرة".