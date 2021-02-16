ذكر تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ينقصه هدفين فقط، لمعادلة رقم قياسي مسجل باسم أليساندرو ديل بييرو، هداف البيانكونيري السابق ضمن مراحل خروج المهزوم في رابطة أبطال أوروبا.

ويتصدر ديل بييرو قائمة هدافي يوفنتوس في الأدوار الإقصائية لرابطة أبطال أوروبا, برصيد تسعة أهداف.

واوضح موقع "فوتبول إيطاليا"، أن رونالدو يحتل الصف الثالث، ضمن قائمة هدافي يوفنتوس في مراحل خروج المغلوب في رابطة أبطال أوروبا، بمجموع سبعة أهداف وذلك دون احتساب النسخة القديمة لكأس أوروبا والجولات التمهيدية أو مراحل المجموعات.

وتم تغيير اسم بطولة أوروبا للأندية إلى رابطة أبطال أوروبا، بدلا من كأس أوروبا عام 1992 .

وفاز يوفنتوس بالبطولة عامي 1995-1996.

وفيما يلي لاعبو يوفنتوس الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في مراحل خروج المغلوب في رابطة أبطال أوروبا منذ عام 1992:

1- أليساندرو ديل بييرو (9 أهداف).

2- فيليبو إنزاجي (7 أهداف).

3- كريستيانو رونالدو (7 أهداف).

4- ديفيد تريزيغيه (5 أهداف).

5- غونزالو هيغواين (5 أهداف).

6- باولو ديبالا (5 أهداف).