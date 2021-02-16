احتل الجزائريان رياض محرز و بغداد بونجاح المركز الثاني في الاستفتاء السنوي السادس الذي نظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاختيار نجوم الكرة والاندية العربية لعام 2020، بمشاركة 177 من الاعلاميين الرياضيين العرب يمثلون 18 بلدا عربيا.

ففي جائزة افضل لاعب عربي في البطولات الخارجية، جاء رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني وراء المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي فيما عاد المركز الثالث للمدافع المغربي اشرف حكيمي.

أما اللاعب الجزائري الصاعد اسماعيل بن الناصر (آ سي ميلان/الإيطالي) فقد احتل المركز الخامس.

وفي جائزة أفضل لاعب عربي في البطولات العربية، احتل هداف السد القطري، الجزائري بغداد بونجاح المرتبة الثانية وراء التونسي علي معلول (الاهلي المصري) فيما احتل السوري عمر السومة المركز الثالث.

وفاز النادي الاهلي المصري بطل مصر وافريقيا بجائزة افضل الاندية العربية متقدما على التوالي نادي الهلال السعودي و نادي الزمالك المصري.

- افضل اللاعبين العرب في البطولات الخارجية :

1/ محمد صلاح ( مصر ) ليفربول الانجليزي

2/ رياض محرز ( الجزائر ) مانشيستر سيتي الانجليزي

3/ اشرف حكيمي ( المغرب ) انتر ميلان الايطالي

4/ ياسين بونو ( المغرب ) اشبيلية الاسباني

5/ اسماعيل بناصر ( الجزائر ) اس سي ميلان الايطالي

- افضل اللاعبين العرب في البطولات المحلية العربية:

1/ علي معلول ( تونس ) الاهلي المصري

2/ بغداد بونجاح ( الجزائر ) السد القطري

3/ عمر السومة ( سوريا ) الاهلي السعودي

- افضل الاندية العربية لعام 2020 :

1/ النادي الاهلي ( مصر )

2/ نادي الهلال ( السعودية )

3/ نادي الزمالك ( مصر).