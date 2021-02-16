تم التوقيع، اليوم الثلاثاء، على اتفاق جماعي جديد بين المديرية العامة والنقابة الوطنية للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، يهدف إلى تسوية الوضعية المهنية لبعض الفئات العمالية، حسبما افاد له بيان مشترك بين الطرفين.

ويتضمن هذا الاتفاق جماعي الجديد الذي وقع عليه الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، والأمين العام للنقابة الوطنية للشركة، خلاف جرود، اتمام الاتفاق الجماعي المؤرخ في فبراير 2019 والمتعلق بالمتحصلين على شهادة البكالوريا + 3 سنوات بالإضافة الى تسوية الوضعية المهنية للعمال الحائزين على شهادة البكالوريا + 3 سنوات (ستة سداسيات) غير تلك المحتوية على تسمية الليسانس "ال ام دي" وعلى شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

كما يهدف الاتفاق الى تطبيق التدابير الجديدة الخاصة بتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال الأمن الداخلي وذلك عبر تركيبة تتكون من الأجر القاعدي المعاد تشكيله إضافة للتعويض عن الأقدمية في المجمع وكذا تحديد منحة إنهاء علاقة العمل في سن 60 سنة مع إدراج التعويض عن الأقدمية في المجمع وكذلك وضع إجراءات جديدة خاصة بالترقية السنوية والاستفادة من المكافاة الخاصة بالميداليات وتمديد المدة التقاعدية.

ومن جهة اخرى، يقضي الاتفاق بمراجعة مبالغ عدة تعويضات ومنح وهي التعويض عن العمل التناوبي والتعويض عن الضرر و منحة الغذاء والعلاوة الانتقالية للمنطقة الصناعية الشمالية.

كما أكد البيان أن اشغال لجنة الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمراجعة النظام التعويضي ستستمر "في اقرب الآجال".