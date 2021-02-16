حولت السعودية ما يصل إجماله 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، لتمويل استثمارات الصندوق السيادي للثروة في مارس وأفريل من العام الماضي، حيث كشفت بيانات مقدمة إلى السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة،عن ارتفاع ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من الأسهم الأمريكية إلى قرابة 12.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، من 7 مليارات بنهاية سبتمبر.



وتتركز قيمة أكبر حيازة للصندوق من الأسهم الأمريكية، في شركة "أوبر تكنولوجيز"، والتي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار في الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن قفزت أسهم الشركة بنسبة 40 في المئة على أساس فصلي.



ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار، لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025 في تحرك سيجعله أحد أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم.



ووفقا للإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة "إلكترونيك أرتس"، وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار في "أكتيفجن بليزارد"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".