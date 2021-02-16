استقبل وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام لشركة النقل التجارية الخاصة "الأفق للطيران", طوبال رامل, لبحث موضوع التكاليف اللوجستية والشحن الجوي, حسبما افاد به بيان للوزارة.



وقد شكل الاجتماع مع رزيق الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي, فرصة لطرح انشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص ارتفاع أسعار الشحن الجوي والتكاليف اللوجستية وتأثيرها على تنافسية المنتجات الجزائرية,حسب نفس المصدر.



وفي هذا السياق, أكد رزيق على ضرورة المرافقة الميدانية للمصدرين "الذين يجدون صعوبات في تسويق سلعهم خاصة ما تعلق بظروف نقل الخضر والفواكه سريعة التلف".



من جهته, أوضح بكاي أنه يتم حاليا التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل إيجاد حلول للعراقيل قصد الترويج للمنتوج المحلي في الأسواق الخارجية.