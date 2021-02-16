تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها ضد جيش الاحتلال المغربي وتدمير تخندقاته في جدار العار، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 97 لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية اليوم الثلاثاء.



وفي هذا السياق أورد البيان، حسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن "وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت يوم الاثنين الخامس عشر من فيفري الجاري ضرباتها القوية على تخندقات الجيش الملكي المغربي مستهدفة قواعده في منطقة اكرارت اشديدة قطاع لفرسية".



أما اليوم الثلاثاء، حسب البيان، "فقد استهدفت هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المركزة قواعد جنود الاحتلال المتخندقة في منطقة روس فدرة لبير قطاع الفرسية".



كم تم قصف مدمر استهدف قواعد الاحتلال المتحصنة في جدار العار في منطقة سبخت تنوشاد قطاع المحبس. قصف عنيف استهدف قوات العدو المتمركزة في منطقة اكويرت ولد ابلال قطاع المحبس".



"هذا وتواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحرواي اعمالها القتالية النوعية مستهدفة قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعار"، حسب البيان العسكري.