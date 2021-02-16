كشف رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت الدخول في وضع مقلق بسبب جائحة كورونا.



ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن صباح الصباح أن هذا القلق يعزى إلى بلوغ عدد الوفيات في الـ 15 يوما الماضية 50 حالة.



وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن الألم للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والضرر الذي لحق بالتحصيل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الرياضيين لأنشطتهم، مؤكدا أن الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود.



وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت، اليوم، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والسلالات المتحورة عنه، موضحا أن "إشغال أسرة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك".



وكانت الكويت قد أعلنت، الأحد الماضي، وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة في المستشفيات العامة، اعتبارا من اليوم نفسه وحتى إشعار آخر، نظرا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة والحاجة إلى تسخير جهود كل أطباء التخدير والعناية المركزة في وحدات العناية المستحدثة لمرضى كورونا، وبناء على توصيات فريق كوفيد المركزي ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة.



وقالت مصادر إن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفعان الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن الحظر الجزئي، وربما الكلي، غير مستبعدين.