سجل باريس سان جرمان الثلاثاء فوزا عريضا على خصمه برشلونة ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث خرج منتصرا من المقابلة التي جمعته بمضيفه الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.



وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.



ولكن رد الفريق الباريسي جاء قاسيا جدا، بتسجيله أربعة أهداف متتالية، وقع مهاجمه النتألق كليان مبابي على ثلاثة منها "هاتريك" في الدقائق (32 و65 و85)، بينما تكفل زميله المهاجم مويس كين بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".