دعا وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أعضاء اللجان التقنية المكلفة بدارسة الملفات المتعلقة بالتجهيزات المجددة والمناولة والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية إلى "البدء في عملهم في أقرب وقت ممكن وبسرعة".



وأوضح الوزير في المقابل أن القرارات التي تتخذها اللجان لا يجب أن "تكون بتسرع ولا تلكئ", مضيفا بمناسبة حفل تنصيب هذه اللجان الثلاث بمقر الوزارة "التي ستمرر معظم الملفات خلال الأشهر الثلاث أو الأربع المقبلة".



وأوضح أن الأمر لا يتعلق "بحملة" بل بإجراء سيتواصل ما دامت النصوص الصادرة سارية.



كما أعطى الوزير بعض "التوجيهات العامة" لأعضاء اللجان لا سيما وتيرة دورات معالجة الملفات موصيا بعقد اجتماعين في الاسبوع حسب تفرغ إطارات مختلف الوزارات الممثلة في هذه اللجان".



كما أكد على "سيادة" اللجان في قرارتها شريطة احترامها للمراسيم التنفيذية التي تحكم كل نشاط (المراسيم 311 و312 و313 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 67 سنة 2020), موضحا أن مبدأ "المساواة" تمت مراعاته في تشكيلة اللجان.



وأشار الوزير أن عدد ممثلي وزارة الصناعة كان مساويا لممثلي الدوائر الأخرى, موضحا أن وزارة المالية والتجارة والمناجم عينوا ممثليهم في هذه اللجان فضلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة دون استثناء إمكانية اللجوء إلى خبرات خارجية وخاصة وعمومية.



واعتبر آيت علي أن المزايا الجبائية والجمركية التي منحت من قبل "للمركبين" قد حولت بموجب نصوص جديدة صدرت في 2020 لمنتجي المعدات الذين ينتجون أجزاء لكل الاستخدامات بتفضيل الادماج دون التبعية لمقدم أوامر واحد (طلبيات عمومية أو خاصة) للاستفادة من هذه المزايا.



وأكد أن وزارته تريد تدعيم القطاعات القادرة على تحمل الادماج في منتجاتهم "على الفور وبنسب معتبرة", مشيرا إلى أن أجزاء المنتجات البيضاء في الثلاجات وآلات الغسل والمكيفات.



وأضاف الوزير أن العمليات في هذا القطاع يجب أن تبدأ بنسبة إدماج ب 40 في المائة للانتقال إلى 70 في المائة خلال السنة الثانية من النشاط.



وفيما يتعلق بالمنتجات "المعقدة نوعا ما" مثل التلفزيونات, أوضح أن نسبة الادماج تم تخفيضها".



وفيما يتعلق بالسلاسل المجددة, ذكر الوزير أن المتعاملين سيتمكنون حسب المرسوم الجديد من استيراد جزء فقط من السلسلة وهو ما لم يكن من قبل. كما أن القدم سيتراوح من 3 إلى 10 سنوات حسب نوع السلسلة والنشاط المستخدم فيها.