نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إلى هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على ثلاث ولايات جنوبية.

وأفاد تنبيه لذات المصالح من المستوى الأول باللون الأصفر عبر موقعها على الفايسبوك أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستميز الطقس بولايات تمنراست وأدرار وتندوف بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال في ولايتين على أن تستمر في ولاية تندوف حتى الساعة السادسة مساء.

وتوقعت ذات المصالح أن تبلغ سرعة الرياح بين40 إلى 50 كلم في الساعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه .