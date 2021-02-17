أعلنت السلطات الإسبانية شروعها في التحقيق مع قيادة حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة المسلمين والإسلام في حملته الانتخابية.

وكان الحزب الإسباني اعتبر في حملته الانتخابية بإقليم كتالونيا الذي يعيش فيه 2.1 مليون مسلم أن "الأسلمة تشكل خطرا على القيم الإسبانية والأوروبية"، وأن "عداء المسلمين أمر واجب".

وورد في الخطاب الانتخابي للحزب المتطرف الدعوة إلى عداء المسلمين ورفع شعار "لا للأسلمة".

وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية، وفيدرالية المجلس الإسلامي، والفيدرالية الإسلامية، قد رفعوا دعوى ضد الحزب بتهمة الترويج لعداء المسلمين.

ومؤخرا علقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس"، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

وقالت الشركة إنها علقت الحساب الرسمي لحزب "فوكس" على خلفية انتهاك إحدى تغريداته سياسة الشركة الخاصة بخطابات الكراهية.