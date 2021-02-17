أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بمناسبة اليوم العالمي للنساء والفتيات في العالم، تقريرا بعنوان "السباق مع الزمن من أجل تنمية أذكى" أشارت فيه إلى أن الجزائر تحصي أكبر نسبة من النساء المهندسات في العالم، بنسبة 48.5 بالمائة.

وأشارت أرقام التقرير الأممي المنشور حديثاً إلى أن أكبر نسبة للنساء المهندسات في العالم توجد في الدول العربية، إذ جاءت الجزائر على رأس القائمة العالمية بنسبة 48.5 بالمائة وتونس 44.2 بالمائة ومصر 45.5 بالمائة وعمان 43.2 بالمائة وسوريا 43.9 بالمائة والمغرب 42.2 بالمائة.

وأقيم الاحتفال السنوي السادس باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فيفري الجاري، بمقر الأمم المتحدة عبر الأنترنت . وتفيد أرقام "اليونسكو" بأن عدد النساء المهندسات ارتفع في الجزائر من 35 بالمائة في 2005 إلى 47.1 بالمائة في 2017، أما في مصر فقد ارتفع من 36 بالمائة إلى 45.6 بالمائة خلال نفس الفترة.

في المقابل جرى تسجيل النسبة الأقل من المتوسط العالمي في صفوف النساء المهندسات بالدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة 20.4 بالمائة وفرنسا 26.1 بالمائة واليابان 14 بالمائة وسويسرا 16.1 بالمائة.

وانتقد تقرير "اليونسكو" انخفاض نسبة الخريجات من معاهد الهندسة في العالم، غير أنه كشف النقاب عن حقائق تكسر الصورة النمطية أن النساء في الضفة الشمالية يشغلن أكبر نسبة في هذا المجال مقارنة بنساء الجنوب.