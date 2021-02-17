أعلن باحثون في جامعة إدنبرة في اسكتلندا، عن اكتشاف طفرة ثالثة لفيروس كورونا المستجد في 13 دولة، أثارت قلق العلماء وخبراء الصحة. وتحمل الطفرة الجديدة اسم "E484K"،

ورجح الباحثون أنها أكثر خطورة، على اعتبار أنها تمكّن الفيروس من تجنب الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات المتوفرة حاليا. يشار إلى أنه تم سابقا رصد طفرتين لـ"كوفيد-19" في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا، قبل أن تنتقلا إلى العديد من الدول، وقال المتخصصون آنذاك إن الطفرتين سريعتا الانتشار، لكن لا يوجد أي دليل على خطورتهما.

وحسب موقع "أوبسيرفر"، فقد جرى العثور على الطفرة الجديدة في 13 دولة في خمس قارات وهي الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا ونيجيريا وغانا والأردن وأستراليا وسنغافورة مما يعني أنه انتشر لبعض الوقت قبل اكتشافه.