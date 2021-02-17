طمأنت المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كافة عمالها، أن المكتسبات المهنية الاجتماعية المحدّدة في الاتفاقية الجماعية وكذا البروتوكولات الجماعية ومختلف التعليمات، تبقى سارية المفعول دون أي تعديل، خاصة ما يتعلّق بمنح الزيادة عن الساعات الإضافية.

وأوضحت المديرية العامة لذات الشركة في بيان عبر موقعها على الفايسبوك ، أنه تبعا للانشغالات التي رفعها بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، فإن المديرية العامة للشركة، تطمئن كافة العمال وتعلمهم بأن المكتسبات المهنية الاجتماعية المحدّدة طبقا للاتفاقية الجماعية وكذا البروتوكولات الجماعية ومختلف التعليمات، تبقى سارية المفعول دون أي تعديل، خاصة ما يتعلّق بمنح الزيادة عن الساعات الإضافية.

وأضاف ذات المصدر أنّ تسوية المسارات المهنية للعمال على كافة المستويات، يتم التكفل بها حاليا وذلك في إطار وضع حيّز التنفيذ مخطط العمل الذي أعدته المديرية العامة، في شقه المتعلق بتسيير الموارد البشرية.

وإضافة إلى ذلك، فإن تسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما الجانب المتعلق بمنح القروض والمساعدات المستعجلة، المحددة بموجب التعليمة (DASC/E-04-09) بتاريخ 10/11/2009، المحيّنة بالإرسالية (DASC/E N°493/19) بتاريخ 19/11/2019، تبقى سارية المفعول إلى غاية تطهير وضعية الخدمات الاجتماعية، تبعا للتحفظات المسجلة في تقارير محافظ الحسابات.