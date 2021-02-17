أكد الوافد الجديد لفريق اتحاد الجزائر حامد بالم بأن كل شيء مر على مايرام بعد تقديمه الرسمي من قبل نادي " سوسطارة ".

وقال في تصريح للصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك: " كل الأمور بالنسبة له سارت بشكل جيد، واندمجت سريعا مع الأجواء".

وأضاف: " قبل انضمامي لاتحاد الجزائر حدثني اللاعب السابق للفريق "حميد بالبون" كثيرا عن الاتحاد وقال لي: " إنه النادي الأمثل الذي يساعدك على تطوير إمكانياتك والذهاب بعيدا في مشوارك.. وهذا ما أسعى إليه ".

اللاعب الشاب البوركينابي ختم كلامه قائلا :" سأعمل جاهدا لتقديم أفضل ما عندي، حتى لا أخيب آمال الجمهور".