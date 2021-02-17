أجل مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، النظر في ملف "سوناطراك 1" إلى الدورة الجنائية المقبلة.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من المتهمين (الشركات الأجنبية التي تعذر تنقل متهميها إلى الجزائر بسبب جائحة كورونا) .

وأعيد، اليوم الأربعاء، فتح أحد كبريات ملفات الفساد وهو "سوناطراك 1"، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، الذي سبق الحكم فيها خلال حكم الرئيس بوتفليقة 2016.

ويتابع في القضية، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان، ونجليه محمد رضا وبشير فوزي، إضافة إلى إسماعيل محمد جعفر، بلقاسم بومدين، رجال محمد شوقي، زناسني بن عمر، مغاوي الهاشمي، مغاوي يزيد إلياس، حساني مصطفى، شيخ مصطفى، عبد العزيز عبد الوهاب، آيت الحسين مولود، صنهاجي محمد وملياني نورية، بالإضافة إلى شركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري" ومجمع "كونتال فولكوارك" وشركة "كونتال الجزائر" و "فونكوارك" الألمانية.

ويواجه المدير السابق محمد مزيان والمتهمين الآخرين جناية قيادة جماعة أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم.