أعلن الديوان المهني الجزائري للحبوب عن مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين مع الالتزام بتسليمها إلى ميناءين صغيرين في غرب البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الجزائر ستشتري 50 ألف طن من القمح اللين بحلول منتصف مارس المقبل.

وحدد الديوان الجزائري فترة التسليم بين 21 و31 مارس لأي مورد أوروبي، ومن 21 فبراير إلى 15 مارس للموردين من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، مع المطالبة بتفريغ القمح في مينائي مستغانم وتينس الواقعين بغرب البلاد.

ونقلت "رويترز" عن تاجر قوله "الميناءان المحددان صغيران نسبيا وقد ينطوي ذلك على استخدام ناقلات سوائب أصغر من تلك المخصصة عادة لشحن مبيعات القمح الجزائري".

مع الأخذ في الاعتبار حدود وقت التسليم والقيود المفروضة على استخدام ناقلات البضائع السائبة الصغيرة، يوضح التاجر نفسه أن "هذا من شأنه أن يمنح ميزة للقمح من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، لأنه لن يكون من الممكن تجاريًا شحن البضائع الصغيرة من مصادر بعيدة مثل الأرجنتين أو أستراليا".

يعتقد خبير آخر في السوق أنه من المحتمل جدا أن تكون السلطات الجزائرية قد اختارت هذين الميناءين من أجل "إمداد مناطق معينة دون التكاليف الإضافية لإعادة الشحن عبر الموانئ الرئيسية"، حسب ما نقلته رويترز.

و أخبر متخصص ثالث الوكالة أن اختيار هذين الميناءين قد يوحي بـ "عملية شراء صغيرة يمكن إجراؤها كجزء من هذه الدعوة لتقديم العطاءات"، مضيفا "لكن فترة الشحن شهر ونصف بدلا من شهر كالمعتاد حتى تتمكن من شراء حجم معقول".

ووفقا للمتعاملين فإن التقديرات الأولية لسعر الشراء حوالي 321 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

وفي جانفي الماضي، تحصل الديوان الجزائري للحبوب، بحسب المصدر نفسه، على أكثر من 600 ألف طن من القمح ينبغي شحنها في مارس "إذا كانت تأتي من الموردين الرئيسيين".